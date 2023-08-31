Первоклашки получили подарки от «Мираторга»

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Агропромышленный холдинг «Мираторг» в преддверии 1 сентября вручил более 1500 наборов первоклассника детям тех работников, которые впервые идут в школу этом году. Для компании забота о сотрудниках, их семьях и детях – важнейшая часть социальной политики.

«Мираторг» является одним из крупнейших работодателей в агросфере России. Компания создала 41 тысячу рабочих мест, большая часть из которых расположена в сельской местности. Ключевые мощности «Мираторга» по растениеводству, овощеводству, производству комбикормов, животноводству и мясопереработке располагаются в Брянской, Белгородской, Курской, Калининградской, Калужской, Тульской, Смоленской и Орловской областях. В связи с расширением действующих направлений работы и запуском новых производств у компании растет потребность в кадрах, поэтому холдинг строит кадровую стратегию на перспективу. Жилищная программа «Мираторга» помогает создать условия для жизни и работы молодежи и специалистов на селе. Компания формирует фонд служебного жилья для привлечения квалифицированных кадров в регионы. Так для сотрудников АПХ «Мираторг» в Белгородской области построены два коттеджных поселка, а также корпоративный детский сад на сто мест.

Работая на предприятиях агрохолдинга «Мираторг», сотрудники чувствуют себя уверенными в завтрашнем дне. Для создания благоприятного климата в коллективе компания расширяет перечень привилегий для сотрудников. Наряду с привычной доставкой к месту работы, бесплатным обедами на производстве и медицинским обследованием, «Мираторг» поощряет инициативы и растит свои кадры. Для этого внедрена система мотивации сотрудников, которая позволяет интегрировать обучение в работу, сделать его непрерывным и персонализированным.

- Важно создать такую рабочую среду, которая привлекает, удерживает и развивает талантливых людей, способных эффективно решать задачи. Тогда они захотят сделать чуть больше, показать результат. Мы стремимся, чтобы каждый ощущал на себе заботу со стороны компании. Примером проявления такой заботы является внимание к детям: это и подарки отличникам в конце учебного года, и новогодние сладкие подарки для всех детей, и праздники, и творческие конкурсы, и билеты в театры. Сейчас к 1 сентября тем детям сотрудников, кто идет первый в первый класс, мы подарили наборы первоклассника. В них есть все, что необходимо для развития творческих способностей маленьких школьников: от кисточек до пластилина. И пусть учебный принесет им много удивительных открытий и новых друзей, – пожелали школьникам в пресс-службе агрохолдинга.