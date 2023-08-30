Под Липецком по поручению Игоря Артамонова начался ремонт повреждённой дороги

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Начался ремонт региональной дороги в селе Боринское Липецкого района. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своём телеграм-канале. Он подчеркнул важность проведения восстановительных работ на данном участке.

«Этот участок долго использовался для объезда, пока ремонтировалась федеральная трасса рядом с селом. Нагрузка была колоссальная. Большегрузы, автобусы, сельхозтехника – весь поток транспорта шёл через Боринское. Итог не порадовал никого, особенно местных жителей», – рассказал губернатор.

По поручению Игоря Артамонова были выделены средства на ремонт повреждённого полотна. «Направляем на ремонт больше 80 млн рублей. Укрепим и полотно, и обочины», – добавил губернатор.

В ближайшие месяцы здесь снимут старое покрытие и уложат два слоя нового. Верхний слой асфальта будет с добавлением модификатора, содержащего в своём составе частицы переработанной резины, делающие дорожное полотно более пластичным и прочным. Подрядчик проведёт также ряд других сопутствующих работ – укрепит обочины, приведёт в порядок примыкания, остановки, заменит ограждение и знаки. Завершить работы должны до конца года.

Напомним, что параллельно в Боринском заново возводят мост через реку Белоколодец, прежняя версия которого не соответствовала современным требованиям грузоподъёмности и безопасности.