В массовом ДТП под Белгородом погибли три человека

Полиция устанавливает личности погибших в ДТП в Белгородской области. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Смертельное ДТП произошло сегодня в Волоконовском районе Белгородской области. Предварительно известно, что сегодня, 30 августа, около 11 часов на 22 километре автодороги «Новый Оскол - Валуйки - Ровеньки» столкнулись автомобили «ВАЗ - 2106», «ГАЗон NEXT» и «КамАЗ» с прицепом. Из-за столкновения загорелись «ГАЗон NEXT» и «КамАЗ».

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, в результате аварии водители всех трех автомобилей погибли. По предварительной информации, ни в одном из автомобилей пассажиров не было.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Движение на этом участке дороги сейчас временно ограничено. На месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личности погибших, причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.