Приглашаем на семейный фестиваль!

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Большой спортивный праздник поддерживает благотворительный фонд «Милосердие».

В программе фестиваля детский забег для ребят в возрасте от 5 до 14 лет на дистанции 400, 800 и 1200 метров, а также семейный квест и многочисленные развлечения для самых маленьких спортсменов.

К участию приглашаются все желающие. Сбор в 9:00 на стадионе «Труд» (ул. Ленина, 132А). Все активности фестиваля бесплатны.

Каждый юный атлет детского забега получит памятную медаль, фирменную кепку и сладкий подарок. Побороться за классные подарки смогут все семьи, которые пройдут все интерактивные зоны семейного квеста.

Пройти регистрацию на забег «Прочный сплав» можно по ссылке.

Приходите, будет интересно!