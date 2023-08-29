12 населенных пунктов Белгородской области обстреляли ВСУ 28 августа

Под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка (22 прилета). Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 29 августа, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 28 августа.

ВСУ атаковали 12 населенных пунктов в пяти муниципалитетах. Самая напряженная ситуация сложилась в Шебекинском городском округе. Под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка (22 прилета). Повреждены три частных дома (посечены фасады и кровля, выбиты окна) и одна хозпостройка. По селу Середе, МАПП «Шебекино» и селу Мурому выпущены пять, четыре и два минометных снарядов соответственно.

В Белгородском районе недалеко от поселка Разумное удалось сбить один БПЛА противника. Из гранатомета обстреляли село Щетиновка (четыре придета). По селу Наумовке выпущены 20 артиллерийских снарядов.

В Краснояружском районе на село Поповку с БПЛА сбросили три взрывных устройства. Также по окраине населенного пункта выпущены три артиллерийских снаряда. Атаке подверглись окраины сёл Репяховка и Вязовое, где насчитали пять и два артиллерийских снарядов соответственно.

Изминомета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старого Волоконовского района (30 гранатометных снарядов, шесть минометных). В селе Тулянке Валуйского городского округа системой ПВО сбит один БПЛА самолетного типа.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, шесть раненых и один убитый – результат атаки ВСУ на 15 населенных пунктов Белгородской области 26 августа.