Добровский район Липецкой области и Могилёвский район Республики Беларусь подписали соглашения о сотрудничестве

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

В белорусском Могилёве состоялся V инвестиционный форум «Могилёвский район — территория возможностей». Делегацию от Добровского района возглавил руководитель муниципалитета Анатолий Попов. Представители промышленности, малого и среднего бизнеса, сельского и жилищно-коммунального хозяйства, туризма и образования обсуждали, как укрепить сотрудничество между районами-побратимами.

«Сотрудничество между Липецкой областью и Республикой Беларусь сейчас находится на одном из самых высоких уровней. Уже достигнуты соглашения в сферах машиностроения, торговле. И новые договоренности, к которым пришли в Могилёве, только укрепят наши взаимоотношения», - сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По итогам встречи было подписано несколько инвестиционных соглашений. Один из проектов — планы по открытию в райцентре торгового дома, который будет предлагать жителям Добровского района товары непосредственно от белорусских производителей. В плане совместных мероприятий, в частности, - перекрестные Дни культуры Добровского и Могилевского районов на территориях районов-побратимов; отдых и оздоровление детей; реализация совместных программ медицинского и других направлений туризма.