Фонд «Милосердие» помог создать спектакль с участием особенных актеров

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Постановка с участием особенных артистов – волонтерский проект грантовой программы "Стальное дерево" от благотворительного фонда "Милосердие". Зрители смогли увидеть ее на сцене Центра современного искусства "Быль".

Все пять участников постановки - люди, которые передвигаются на инвалидной коляске. Основная цель проекта - сам творческий процесс, где артисты приобретают необходимые в жизни коммуникативные навыки и развивают свои организаторские способности.

«Удивительно, как артистам, для которых это был первый опыт выступления на большой сцене, удалось справиться с волнением, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - И не только справиться, но и простым языком рассказать о таких сложных вечных темах, как дружба, любовь, отношения в семье. Их искренние рассказы не оставили равнодушными никого в зрительном зале».

Актерам спектакля вербатим «Инклюзия» были не нужны грим, декорации или другие аксессуары. Они выходили к микрофону и рассказывали жизненные истории. Таков документальный театр, или вербатим. Спектакли в нем выстроены на дословном воспроизведении прямой речи реальных людей.

Перед созданием постановки автор проекта - режиссер театра-студии "Многоточие" Александр Деряев занимался подбором актерской группы. В этом ему помогали общественники из региональной организации инвалидов-колясочников. Потом особенные артисты осваивали актерское мастерство, сторителлинг, сценическую речь.

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Среди взрослых артистов есть и десятилетняя Дарина Бадредтинова, которая передвигается в коляске, но успевает не меньше своих обычных сверстников. В свободное время она занимается скрипкой и вокалом. Ее приятный голос и игру на инструменте зрители смогли оценить в полной мере.

Несколько месяцев актеры и автор проекта записывали интервью, на этой основе составляли интересные истории и репетировали. Люди рассказывали о любви, дружбе, размышляли о верности и беспечности, вспоминали детство, делились сбывшимися мечтами и оставшимися в прошлом планами. И это доносили со сцены актеры театра-студии, перевоплощаясь в своих героев.

В рамках реализации театрального проекта в сентябре в Старом Осколе состоятся еще несколько спектаклей с участием особенных артистов.

За шесть лет добрые дела программы «Стальное дерево» уже объединили более 30 тысяч человек. На гранты программы направлено свыше 90 млн рублей. В 2023 году фонд вручил 79 грантов активным жителям и общественным организациям из пяти регионов России. Грантовые средства в размере до 450 тысяч рублей помогут им воплотить в жизнь социально важные идеи.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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