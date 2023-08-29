«Лето в городе» продолжается: Wink покажет романтический комедийный сериал в первый день осени

Эксклюзивная премьера шестисерийного романтического драмеди «Лето в городе» (12+) состоится в видеосервисе Wink 1 сентября.

Эксклюзивная премьера шестисерийного романтического драмеди «Лето в городе» (12+) состоится в видеосервисе Wink 1 сентября 2023 года. В проекте снимались Вячеслав Чепурченко, Мария Луговая, Екатерина Салес, Александр Лыков, Антон Васильев и лучший город Земли. В сериале также появляются такие звезды советского и российского кино как Евгений Стеблов, Валентина Талызина, Ольга Науменко, Сергей Безруков, Ольга Прокофьева и другие.

Производством сериала занималась кинокомпания «Темпо-Ритм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), «Московских новостей» и Комитета по туризму города Москвы. Режиссер-постановщик — Вазген Каграманян.

Жизнерадостная девушка Мари из семьи русских эмигрантов во Франции влюбляется в москвича Павла и решает прилететь в Россию, сделав ему сюрприз на день рождения. Неожиданно для себя она становится стажером в ивент-агентстве, где работает Павел, и спасает несколько крупных мероприятий. Мари непросто жить в бешеном ритме российского мегаполиса, и все-таки она остается. В романтических отношениях обязательно возникнут сложности, но новые друзья Мари всегда придут на помощь.

- Мы все хотим, чтобы лето не кончалось, и романтический сериал может это обеспечить — он поднимет если не температуру воздуха, то настроение. Одним из героев сериала стала Москва — огромная, яркая и удобная, в которой всегда кипит жизнь, много событий и, конечно, романтических встреч. А лучший вариант устроить романтический вечер дома — посмотреть наш новый комедийный сериал “Лето в городе”. Эта история обязательно зарядит хорошим настроением, которое поможет справиться с любыми проблемами, — считает генеральный директор видеосервиса Wink (СП «Ростелекома» и НМГ) Антон Володькин.

Первыми зрителями сериала «Лето в городе» стали москвичи и гости столицы, которые участвовали в Московском урбанистическом форуме. В рамках форума в парке Зарядье проводятся кинопоказы под открытым небом. 26 августа благодаря видеосервису Wink все желающие смогли увидеть первые эпизоды сериала «Лето в городе» на большом экране. Перед показом «Лето в городе» представил режиссер-постановщик проекта Вазген Каграманян и актеры сериала.

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