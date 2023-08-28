Металлургическая отрасль: готовим кадры со школы

Представители разных регионов страны делились мнениями, опытом и новыми идеями.

В рамках мероприятия прошел Всероссийский форум среднего профессионального образования.

Своим опытом работы на нем поделились и представители Металлоинвеста. Как рассказала заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Юлия Мазанова, горно-металлургический холдинг реализует программу по повышению качества профессионального образования и престижа рабочих профессий в регионах, где расположены его производственные предприятия. Проекты охватывают все уровни образовательных учреждений – от школы до вузов. Для работы с молодежью используются современные форматы и наиболее востребованные ими каналы коммуникаций.

Компания инвестирует в модернизацию, оснащение, создание мастерских в учебных заведениях Курской и Белгородской областей. Компания финансирует стипендиальные программы, организует оплачиваемые стажировки для студентов и грантовые программы для школьников, позволяющие получить профильное образование в ссузах и вузах.

Работа по синхронизации подготовки кадров с потребностями предприятий получила своё продолжение в рамках федеральной программы «Профессионалитет». При участии холдинга в Курской области уже в следующем году будет создан образовательно-производственный центр на базе Железногорского горно-металлургического колледжа. Специалисты Компании примут непосредственное участие в образовательном процессе, а само обучение будет адаптировано под производственные площадки.

Развивается созданный в Старом Осколе совместно с НИТУ МИСиС и московским Политехническим музеем образовательно-выставочный центр «Железно!». Здесь проходят экскурсии и профориентационные тесты, научные шоу и мастер-классы, лектории и кинопоказы.

Ближе познакомиться с профессией и своими глазами увидеть, как добывается руда и выплавляется металл можно во время посещения предприятий холдинга. Сегодня программы промышленного туризма запущены на производственных площадках Михайловского и Лебединского ГОКов, Оскольского электрометаллургического комбината.

К важным аспектам использования новых методик и форматов, эффективному содействию в профориентации школьников в этом году будут приобщены более сорока педагогов из Железногорска, Старого Оскола и Губкина. На это нацелена новая программа холдинга «Вместе! С образованием».

Для привлечения внимания молодёжи к горно-металлургической индустрии важен качественный, современный медиа-контент. При создании материалов для своих официальных каналов и пабликов в социальных медиа Компания старается отходить от формального языка и активно экспериментирует с форматами, включая новые возможности, которые предлагают нейросети. По инициативе холдинга свет увидели многие интересные проекты. В частности, документальные фильмы о Лебединском и Михайловском ГОКах, для съёмок которых были использованы все современные методы, включая спортивные дроны и замедленная съёмка с движущихся камер. Для более юной аудитории - аудиоподкаст в форме сказок с историями о рабочих профессиях, металлургии и горном деле, и даже журналы с яркими иллюстрациями и увлекательными рассказами.