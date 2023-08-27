Шесть раненых и один убитый: ВСУ атаковали 15 населенных пунктов Белгородской области 26 августа 2023

В Уразово повреждены 39 хозпостроек, семь легковых и одна грузовая машина, а также линия электропередачи. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 27 августа, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 26 августа.

Минувшие сутки принесли жителям Белгородской области уйму негативных эмоций. В Валуйском городском округе на территорию поселка Уразово прилетели 12 снарядов из РСЗО «Град». Пострадали шесть мирных жителей. Двух мужчин доставили в Валуйскую ЦРБ. У одного осколочное ранение поясничной области с повреждением почки, у второго – осколочные ранения мягких тканей головы и поясничной области. Пенсионерку с осколочными ранениями глаза и руки госпитализировали в областную клиническую больницу Белгорода. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Еще троим жителям госпитализация не потребовалась – мужчина с осколочным ранением мягких тканей спины, мужчина с раной головы и мужчина с ушибом грудной клетки. Всем троим медицинскую помощь оказали на месте. В результате обстрела различные повреждения выявлены в 49 домах, двух социальных объектах, трех предприятиях. Повреждены 39 хозпостроек, семь легковых и одна грузовая машина, а также линия электропередачи.

В Белгородском районе в селе Щетиновке с БПЛА были сброшены два взрывных устройства. В результате один человек погиб - мирный житель получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Из гранатомета обстреляли село Наумовку (50 гранатометных выстрелов). В селе Журавлевка с БПЛА сброшены восемь осколочных боеприпасов. По селу Устинка выпустили семь артиллерийских снарядов. В селе Севрюково сбит беспилотник противника.

В Шебекинском городском округе по селам Середе, Новой Таволжанке и хутору Мухину выпустили 12, девять и восемь минометных снарядов соответственно. В селе Купино сбит БПЛА противника. В Грайворонском городском округе на окраинах сел Сподарюшино и Безымено приземлились 15 и четыре минометных снаряда соответственно. Село Цаповку Борисовского района (десять прилетов) и хутор Старый Волоконовского районеа (пять) атаковали из миномета. Из артиллерии обстреляли село Староселье Краснояружского района. Пять прилетов повредили линию электропередач.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 12 домов, машина и ЛЭП пострадали после обстрела Белгородской области со стороны Украины 23 августа.