Гладков сообщил подробности о состоянии пострадавших от обстрела ВСУ 26 августа

Из-за взрывов кассетных боеприпасов осколочные ранения получили шестеро мирных жителей. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области рассказал о состоянии пострадавших жителей Уразово Валуйского округа, которое вчера, 26 августа, было обстреляно ВСУ. По населенному пункту противник выпустил 12 снарядов из РСЗО «Град». Из-за взрывов кассетных боеприпасов осколочные ранения получили шестеро мирных жителей.

- Двое мужчин доставлены в Валуйскую ЦРБ: у одного осколочное ранение поясничной области с повреждением почки, у второго – осколочные ранения мягких тканей головы и поясничной области. Пенсионерка с осколочными ранениями глаза и руки доставлена в Областную клиническую больницу города Белгорода. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, - сообщил Вячеслав Гладков.

Также глава региона уточнил, что еще троим жителям госпитализация не потребовалась. У одного мужчины были осколочные ранения мягких тканей спины, второй мужчина получил рану головы, у третьего – ушиб грудной клетки. Всем троим медицинская помощь оказана на месте.

Довольно много различных повреждений в результате обстрела выявлено в зданиях. Из-за взрывов пострадали 49 частных домовладений, два социальных объекта, три предприятия. Повреждены 39 хозяйственных построек, 7 легковых и один грузовой автомобиль, а также линия электропередачи. На сегодняшний день энергетики уже полностью возобновили подачу электроэнергии.