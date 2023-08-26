В белгородском селе Щетиновка погиб мужчина из-за сброшенной с дрона ВСУ взрывчатки

В результате обстрела села Щетиновка Белгородского района погиб мирный житель. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Белгородском районе в результате обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина. Житель села Щетиновка косил траву на своем дачном участке, когда противник сбросил взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата. О происшествии сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- В результате обстрела села Щетиновка Белгородского района погиб мирный житель. Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке. Осколочные ранения, полученные в результате взрыва, были несовместимы с жизнью, - написал Гладков в телеграм-канале.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщалось ране, сегодня утром, 26 августа, ВСУ также обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. В результате атаки кассетными боеприпасами пострадали шесть местных жителей, один из них в крайне тяжелом состоянии. У мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы. Хирурги районной больницы его сейчас оперируют.

Еще одна местная жительница получила осколочные ранения правого глаза. Ее перевезли на лечение в больницу города Белгорода. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Четверым пострадавшим госпитализация не потребовалась. Медики обработали им осколочные раны, жителей отправили домой на амбулаторное лечение.

В результате обстрела выявлены разрушения в 16 домовладениях, 4 из которых имеют разрушения несущих конструкций. В остальных частично повреждены окна, крыши, заборы и хозяйственные постройки. Также осколками повреждены два предприятия и 4 автомобиля.