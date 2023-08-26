В Белгородской области завершилась военно-спортивная игра «Зарница 2.0: Время Героев!»

Финалисты игры отправятся на экскурсию в Волгоград. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На территории села Ездочное в Чернянском районе Белгородчины с 23 по 25 августа проходила военно-спортивная игра «Зарница 2.0: Время Героев!» среди команд курсантов Центров развития военно-спортивной подготовки Белгородской области. В закрытии игры принял участие глава региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области легенда игры разрабатывалась с учетом стандартов и подходов аналогичной игры федерального уровня. Этапы включают в себя испытания, максимально приближенные к реалиям армейской службы в полевых условиях.

. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Среди участников игры были команды курсантов шести центров «Воин», открытых в этом году в Белгороде, Старом и Новом Осколе, Губкине, Алексеевке и Валуйках, а также сборная команда гостей из ДНР, где работает аналогичный центр. Всего в игре приняли участие 140 курсантов, по 20 человек в каждой команде.

В течение трех дней ребята соревновались в установке палаток для проживания, ориентировании на местности, переправе, спасении раненого, историческом квизе, командном «Встречном бою» и многом другом.

. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В финале за звание лучших поборолись команды из Белгорода и Валуек. В итоге победу одержали участники из областного центра. Ребята проявили себя по максимуму, поэтому организаторы решили, что в качестве приза на экскурсионную поездку в Волгоград отправятся обе команды-финалиста.

Вячеслав Гладков поблагодарил инструкторов центров. По словам губернатора, именно благодаря их усилиям получились действительно сформированные боевые подразделения, которые могут похвастаться слаженностью, четкостью действий и профессионализмом.

- Каждый из участников соревнований достоин почета и уважения. Многие сверстники ребят, находясь дома, иногда даже не задумываются, насколько велико значение слов Родина, патриотизм, честь, отвага, мужество, взаимовыручка. А эти ребята уже знают. Поэтому предложил ребятам, когда они 1 сентября вернутся в свои школы, рассказать об игре и о своих впечатлениях от нее своим сверстникам. Было бы здорово, если их одноклассники захотели бы последовать хорошему примеру и тоже поучаствовать в проекте, - отметил руководитель Белгородской области.

Этапы включают в себя испытания, максимально приближенные к реалиям армейской службы в полевых условиях. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Глава региона поделился, что уже с 1 октября в Белгородской области вдвое увеличится количество центров «Воин». Они расположатся еще в шести муниципалитетах региона.

- Еще раз спасибо всем ребятам! Вы большие молодцы, и мы уверены, что наша область и наша страна в надежных руках, потому что есть такая молодёжь, которая горячо любят свою Родину не на словах, а на деле. А еще я очень благодарен родителям, которые так воспитали своих детей, - сказал губернатор.