«Разбил окно и облил бензином»: 83-летний белгородец пытался убить свою соседку

На почве личной неприязни пожилой белгородец решил свести счеты с соседкой. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Гагарина в поселке Октябрьский Белгородского района поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу в 8:15 утра 24 августа. На место происшествия прибыли караулы двух пожарно-спасательных частей. Огонь распространялся очень быстро и смог повредить три комнаты на площади 30 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв – хозяйка дома, 68-летняя жительница поселка, успела вовремя выбежать из горящего помещения и вызвать спасателей.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области, виновником пожара стал 83-летний односельчанин потерпевшей. На почве личной неприязни пожилой мужчина таким образом решил свести счеты с соседкой.

По версии следствия, утром 24 августа, подозреваемый пришел к дому потенциальной жертвы и куском металлической трубы выбил стекло. Женщина в этот момент выглянула в окно, чтобы проверить, что происходит. Тогда злоумышленник облил ее принесенной горюче-смазочной жидкостью и поджег дом. Белгородке удалось вовремя покинуть горящее помещение и вызвать экстренные службы.

Следователи завели на 83-летнего жителя Белгородской области уголовное дело за покушение на убийство, совершенное общеопасным способом. Пенсионера задержали. Ему в ближайшее время будет предъявлено обвинение в совершенном преступлении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Белгородский Следком проводит устанавливает обстоятельства совершенного преступления и собирает доказательства по уголовному делу.