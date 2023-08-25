Фонд «Милосердие» помог организовать историческую игру из прошлого Белгородчины

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Игра стала частью волонтерского проекта, который поддержал благотворительный фонд «Милосердие». Его авторы в этом году победили на конкурсе лучших общественных инициатив "Стальное дерево».

Проект помогает погрузить участников в историю средневековой Белгородчины, познакомить с бытом людей и особенностями ратного дела. В основу игры положены реальные исторические события XV--XVII веков, связанные с крепостью Оскол: последний татарский набег, изобличение лжецаревича Бориса Рязанцева и другие. По ходу игры воеводой крепости была организована патрульно-караульная служба и участники смогли примерить на себя роль служивых людей. Для поиска татарских разведчиков и спрятавшегося в крепости перебежчика организаторы снарядили специальные экспедиции.

В игре прошло не только погружение в ратные дела предков, но и в их быт. Участники подшивали одежду у портнихи, исправляли кольчугу с кузнецом, отгадывали загадки травницы. В таверне готовили еду по старинным рецептам, взятых из исторических источников. Все игроки оценили вкусный ржаной хлеб из настоящей печи, настоящий походный щавельник, приготовленную на льняном масле овсянку с черносливом, а также медовую воду с ягодами.

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Для поиска игровых сюжетных линий организаторы повели исторические изыскания по трудам местного краеведа Анатолия Никулова. Участники проекта посетили краеведческий музей, где для них научные сотрудники провели лекции по эпохе Средневековья. Перед самой игрой была проведена двухмесячная подготовка, где школьники и студенты на мастер-классах шили себе исторические костюмы, учились историческому фехтованию и осваивали элементы танцев с оружием из прошлых эпох.

За шесть лет добрые дела программы «Стальное дерево» уже объединили более 30 тысяч человек. На гранты программы направлено свыше 90 млн рублей. В 2023 году фонд вручил 79 грантов активным жителям и общественным организациям из пяти регионов России. Воплотить в жизнь социально важные идеи им помогут грантовые средства в размере до 450 тысяч рублей.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»