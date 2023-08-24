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Общество24 августа 2023 14:00

Виртуальный концертный зал откроется в школе искусств Задонского района Липецкой области

Детская школа искусств в рамках нацпроекта «Культура» получила субсидию 2,5 млн рублей на оборудование зала
Источник:kp.ru
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Детская школа искусств Задонского района прошла отбор в рамках национального проекта «Культура» и получила субсидию 2,5 млн рублей на оборудование Виртуального концертного зала. Он откроется 2 сентября. Зрители смогут увидеть и услышать выступления известных исполнителей, концерты классической музыки Московской государственной академической филармонии.

Задонская школа искусств планирует организовать для обучающихся ДШИ, учеников районных общеобразовательных школ и дошкольных учреждений детские сеансы с трансляцией концертов и литературно-музыкальных спектаклей из архива Московской филармонии. Также юные музыканты смогут делиться творчеством со сверстниками из других городов России. Для взрослых любителей классической музыки планируют проводить вечерние сеансы концертов в записи и онлайн-трансляции.

«Это первая школа искусств в Липецкой области, где появится виртуальный концертный зал. Не у всех жителей области есть возможность посетить Большой театр или Московскую Государственную филармонию. А придя в школу искусств на виртуальный концерт, и дети, и взрослые смогут прикоснуться к прекрасному», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

С начала реализации нацпроекта «Культура» в Липецкой области появились шесть виртуальных концертных залов. Из них два будут открыты в сентябре этого года в Задонске и Усмани. Виртуальные концертные залы есть в Липецкой государственной филармонии, Липецком Доме музыки, Елецком историко-культурном центре «Прожектор», Данковском Доме культуры.

БИЗНЕС-ПРЕСС