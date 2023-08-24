12 домов, машина и ЛЭП пострадали после обстрела Белгородской области со стороны Украины 23 августа 2023

Под минометный обстрел попала окраина хутора Старый Волоконовского района – четыре прилета. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 24 августа, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 23 августа.

В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попало село Козинка (девять прилетов). В девяти частных домах посечены фасады, кровля и заборы, выбиты окна. Также повреждена одна легковушка. Также из миномета атаковали окраины сел Сподарюшино, Дроновки и Пороза – восемь, шесть и три прилета соответственно. На территорию Пороза с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас.

В Шебекинском городском округе пять прилетов из миномета повредили три частных дома в селе Новой Таволжанке. По селу Середе, поселку Красному, хутору Панкову и МАПП «Шебекино» выпущены десять, пять, четыре и два минометных снаряда соответственно.

В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину поселка Задорожного (шесть прилетов). Повреждена линия электропередачи. По селам Теребрено и Колотиловке выпущены по пять артиллерийских снарядов соответственно. Село Вязовое обстреляли из артиллерии (четыре прилета) и миномета (один). Также на окраине Колотиловки противник сбросил с БПЛА одно взрывное устройство.

В Белгородском районе из артиллерии обстреляли МАПП «Нехотеевка» - насчитали пять прилетов. Кроме того, на пункт пропуска с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. По селам Красному Хутору и Устинке выпущены восемь и пять артиллерийских снарядов соответственно. Под минометный обстрел попала окраина хутора Старый Волоконовского района – четыре прилета.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в результате обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа Белгородской области погибли трое мирных жителей. Люди находились на улице, когда ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника. Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью.