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Политика24 августа 2023 12:11

12 домов, машина и ЛЭП пострадали после обстрела Белгородской области со стороны Украины 23 августа 2023

Атаке подверглись 16 населенных пунктов из пяти муниципалитетов
Алексей СЕРГУНИН
Под минометный обстрел попала окраина хутора Старый Волоконовского района – четыре прилета.

Под минометный обстрел попала окраина хутора Старый Волоконовского района – четыре прилета.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 24 августа, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 23 августа.

В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попало село Козинка (девять прилетов). В девяти частных домах посечены фасады, кровля и заборы, выбиты окна. Также повреждена одна легковушка. Также из миномета атаковали окраины сел Сподарюшино, Дроновки и Пороза – восемь, шесть и три прилета соответственно. На территорию Пороза с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас.

В Шебекинском городском округе пять прилетов из миномета повредили три частных дома в селе Новой Таволжанке. По селу Середе, поселку Красному, хутору Панкову и МАПП «Шебекино» выпущены десять, пять, четыре и два минометных снаряда соответственно.

В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину поселка Задорожного (шесть прилетов). Повреждена линия электропередачи. По селам Теребрено и Колотиловке выпущены по пять артиллерийских снарядов соответственно. Село Вязовое обстреляли из артиллерии (четыре прилета) и миномета (один). Также на окраине Колотиловки противник сбросил с БПЛА одно взрывное устройство.

В Белгородском районе из артиллерии обстреляли МАПП «Нехотеевка» - насчитали пять прилетов. Кроме того, на пункт пропуска с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. По селам Красному Хутору и Устинке выпущены восемь и пять артиллерийских снарядов соответственно. Под минометный обстрел попала окраина хутора Старый Волоконовского района – четыре прилета.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в результате обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа Белгородской области погибли трое мирных жителей. Люди находились на улице, когда ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника. Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью.

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