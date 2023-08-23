В Белгородской области двое подростков убили пенсионерку мотыгой

Оперативники задержали подозреваемых за пределами Белгородской области. Фото: "КП" Архив

Тело 69-летней женщины полиция нашла в поселке Новосадовый Белгородского района. Местный житель обратился к правоохранителям 20 августа. Мужчина сообщил, что находится на отдыхе, а его мать перестала отвечать на звонки.

Полиция выехала по указанному мужчиной адресу и при обследовании дворовой территории обнаружила тело пожилой женщины в хозяйственной постройке с признаками насильственной смерти.

Правоохранители установили личности подозреваемых в убийстве в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Ими оказались двое несовершеннолетних – 15-летний внук убитой и его 16-летняя знакомая. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, оба подростка раньше не попадали в поле зрения сотрудников полиции.

В СУ СК РФ по Белгородской области озвучили версию произошедшего. По предварительным данным, юноша сообщил своей подруге о конфликтных отношениях с бабушкой из-за строгого воспитания, после чего подростки договорились убить женщину. 17 августа 2023 года после того, как бабушка не отпустила внука гулять, девушка взяла дома мотыгу и пришла домой к другу. В этот же день во время ссоры пожилой белгородки с подростками внук ударил бабушку мотыгой по голове, а затем это сделала и девушка. Женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия.

После совершенного преступления подростки покинули территорию Белгородской области. Ориентировки с приметами молодых людей были направлены в другие регионы. В тот же день белгородские оперативники во взаимодействии с краснодарскими коллегами задержали подростка в городе Славянск-на-Кубани. Его подругу сотрудники ОМВД задержали 21 августа в Воронежской области.

Следователями СК России фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение в убийстве, совершенном по предварительному сговору. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

Белгородский Следком проводит комплекс следственных действий по уголовному делу. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.