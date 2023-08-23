Губернатор Гладков: «Людей из обстрелянного санатория сегодня перевезут в более безопасные места»

Людей из обстрелянного санатория сегодня перевезут в более безопасные места Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области побывал в санатории в Валуйском городском округе, на территорию которого сегодня ВСУ дважды сбросили взрывчатку. Во время первого обстрела были выбиты стекла в здании. В результате второй атаки противника погибли три мирных жителя. Мужчины находились на улице. Двое погибли на месте происшествия. Третий скончался в больнице от полученных ранений. Глава региона пообещал, что уже сегодня всех людей перевезут отсюда в более безопасные места.

Глава региона также рассказал, что среди погибших были двое беженцев из приграничных населенных пунктов Белгородской области. Еще один – работник санатория.

В результате атаки ВСУ в Белгородской области погибли двое беженцев и один работник санатория Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

- Сегодня рано утром вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали территорию санатория - убили троих мирных жителей. Двое из них – беженцы из приграничных населенных пунктов, один – работник санатория. Приношу искренние соболезнования всем близким. Будем помогать всем, чем можно.

Напомним, сегодня, 23 августа, под обстрел ВСУ также попали несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа Белгородской области. Противник атаковал Козинку, Пороз, Дроновку. К счастью, здесь никто не пострадал. Есть повреждения домов и автомобиля в Козинке. На местах ЧП работают оперативные службы.

- В результате прилета семи снарядов ствольной артиллерии в Козинке имеются осколочные повреждения девяти частных жилых домовладений и одного легкового автомобиля. Оперативные и аварийные службы работают на месте, подворовой обход продолжается, - написал глава Белгородской области.