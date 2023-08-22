Белгородские учёные ведут мониторинг экосистемы региона

Ученые заняты важной задачей: поисками пути поддержания баланса и сохранения нашей прекрасной планеты. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В рамках специальной части гранта федеральной программы «Приоритет-2030» учёные Белгородского госуниверситета заняты решением актуальных для Белгородской области экологических проблем. В частности, созданием на территории региона сети карбоновых полигонов. С работой первого из них, расположенного в ботаническом саду областного центра, смогли ознакомиться представители средств массовой информации Белгородчины.

Сегодня наступило то время, когда приходит понимание: наша планета нуждается в помощи. Решить проблему накопления парниковых газов (а углекислый газ – один из них) могут карбоновые полигоны, выявление углеродного следа. И это – предмет исследований проекта, поистине уникального для нашей страны.

В прошлом году белгородскими учеными инициировано создание карбонового полигона с целью мониторинга углеродного баланса областного центра и изучения возможностей смягчения антропогенного воздействия на климат. Созданы Центр валидации и верификации углеродных единиц и Региональный центр мониторинга углеродного баланса НИУ «БелГУ».

Фото: архив пресс-службы Белгородского госуниверситета.

Площадка, выбранная под полигон, расположена в ботаническом саду Белгородского госуниверситета. 48-метровую башню с метеорологическим оборудованием и газоанализаторами видно издалека. Отметим, что это второе по высоте в России сооружение данного назначения, а такой полигон, расположенный в городской агломерации, вообще единственный в стране.

Предварительными итогами наблюдений поделился руководитель проекта, директор Центра, Павел Голеусов. Оказывается, что экосистемы области не справляются с тем потоком, который выделяется – поглощается лишь 25% выбросов, совершаемых человеком. Эпицентром такого природного дисбаланса закономерно являются города, особенно в зимнее время. Однако, не все так печально: в теплое время года в городе, при повсеместном появлении зелени, отмечается снижение количества газа. СО2 поглощает и наш знаменитый белгородский чернозем – что также является предметом пристального изучения.

Фото: архив пресс-службы Белгородского госуниверситета.

В перспективе площадка станет научно-образовательным центром и центром экологического просвещения. А практические результаты исследовательской деятельности участников проекта планируется внедрять совместно с горно-обогатительными предприятиями региона.