Три дома и три машины повреждены при атаке ВСУ на Белгородскую область 21 августа 2023

На территории Белгородского района система ПВО сбила три БПЛА самолетного типа. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 22 августа, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 21 августа.

В Шебекинском городском округе из миномета (12 прилетов) и гранатомета (15) обстреляли МАПП «Шебекино». По селу Новой Таволжанке выпущены 14 минометных снарядов. В районе села Безлюдовки система ПВО сбила один БПЛА самолетного типа.

В Белгородском районе в селах Щетиновке, Наумовке, Журавлевке и Устинке насчитали семь, пять (дважды) и один артиллерийский снаряд соответственно. Кроме того, в Щетиновке с БПЛА сброшены три взрывных устройства, в Журавлевке и Солнцевке - по одному осколочному боеприпасу. На территории района система ПВО сбила три БПЛА самолетного типа. В результате падения фрагментов в селе Никольском повреждены три дома (фасады и оконных остекления) и два автомобиля.

В Грайворонском городском округе в селе Новостроевке-Второй ВСУ сбросили с БПЛА один осколочный гранатометный выстрел, из-за чего повреждение получила одна машина. В городе Грайвороне в огороде одного из частных домов обнаружили БПЛА самолетного типа. По селу Порозу выпущены восемь минометных снарядов.

В Волоконовском районе по окраинам хуторов Старого и Плотвянки выпущены шесть и два минометных снарядов соответственно. В селе Бутырки Валуйского городского округа с беспилотника сбросили один осколочный гранатометный выстрел. Осколками поврежден забор в одном частном доме.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 20 августа пять муниципалитетов Белгородчины попали под обстрел ВСУ. Три населенных пункта противник атаковал беспилотниками.