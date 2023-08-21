Гладков: «Осколки БПЛА повредили две машины и три частных дома»

Осколки сбитого беспилотника повредили фасады и окна в трех частных домах в селе Никольское. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области сообщил о последствиях после работы ПВО над Белгородской областью. По предварительной информации, никто не пострадал. Однако не обошлось без повреждений.

- В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, в результате падения осколков пострадавших нет. Есть незначительные повреждения фасадов и оконных остеклений в трех частных домовладениях в селе Никольское, а также посечены два автомобиля, - написал Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Глава региона также подтвердил работу противовоздушной обороны в Шебекинском городском округе. Над территорией села Безлюдовка также сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По словам губернатора, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, о двух сбитых БПЛА сообщило сегодня Минобороны РФ. Первый был уничтожен в 14:30, второй – в 16:00.