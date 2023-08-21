Белгородский виноград: ученые презентовали инновационный подход к виноградарству

Наши ученые предложили особый способ черенкования и укоренения растений. Фото: Екатерина Папакина

Разработка инновационных генетических технологий ведется сотрудниками сада в рамках программы «Приоритет-2030». Выращивание винограда в ботаническом саду является частью проекта «Разработка генетических технологий в растениеводстве хозяйственно-ценных культур на примере Vitis vinifera».

Виноградные поля в центральных регионах России, которые выдержат 30-градусные морозы и дадут прекрасный урожай, - это уже реальность. Учёные университета заложили уже два поля перспективных для нашей области сортов холодостойкого неукрывного технического винограда (который используют в производстве вина и сока).

Фото: архив пресс-службы Белгородского госуниверситета.

«Vitis vinifera» переводится с латыни как «виноград культурный». Цель проекта – создать коллекцию 20 ценных его сортов, а также ввести в госреестр 5-10 сортов технического винограда для климатической зоны Белгородской области, чем дать развитие новой для региона отрасли виноградарства.

НИУ «БелГУ» сотрудничает в этом направлении с научными и образовательными организациями, предприятиями. Совместная работа ведётся с НИЦ «Курчатовский институт».

В прошлом году в университете по программе «Приоритет-2030» была создана лаборатория клеточных технологий и геномного редактирования растений. Наши учёные первыми в стране ведут разработку 10 генетических паспортов на северные сорта винограда. На маточном поле уже растет виноград, который благополучно перезимовал и в этом году даст урожай. В среднем с одного взрослого куста за сезон можно будет собрать от 7 до 12 кг ягод.

Фото: архив пресс-службы Белгородского госуниверситета.

Белгородцами предложен особый способ черенкования и укоренения растений, увеличивающий приживаемость саженцев винограда с 60% до 97%. Как рассказывает куратор проекта, директор Объединённого центра генетических технологий Алексей Дейкин, это позволяет в кратчайшие сроки заготовить посадочный материал в промышленных масштабах. Спрос на него уже отмечается со стороны фермеров из Ровеньского района, которые намерены разбить виноградники на площади в 30 га. И речь не только о нашем регионе: в центральной части России нет питомника, готового предложить адаптированный под местные условия посадочный материал, а желающих заниматься выращиванием винограда – много.