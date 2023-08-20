Из-за обстрелов ВСУ в Белгородской области пострадали ЛЭП, ферма и дом

За 19 августа по приграничным территориям Белгородской области ВСУ выпустили больше 150 различных снарядов. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

За 19 августа по приграничным территориям Белгородской области ВСУ выпустили больше 150 различных снарядов. Противник обстреливал регион из артиллерии, минометов, атаковал при помощи беспилотников. Пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения. Информацию об обстрелах за сутки опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе по селу Наумовка, Журавлевка и Устинка выпущено 26, 5 и 2 артиллерийских снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений нет. В селе Солнцевка с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас, в селе Веселая Лопань противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без последствий. Также из артиллерии обстреляли Малиновку – зафиксировано 11 прилетов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена ЛЭП в селе Петровка. Кроме того, осколками посечены крыша, фасад и ворота на одной из ферм в Майском сельском поселении. После работы ПВО выявлены следующие повреждения: в поселке Разумное повреждена крыша гаража, в селе Нижний Ольшанец – крыша теплицы.

Окраину хутора Климовое в Борисовском районе обстреляли из миномета – установлено 12 прилетов. Пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 24 минометных снаряда, по окраине хутора Киселев – 12. Один из минометных снарядов прилетел в село - никто не пострадал, выбито окно в одном частном домовладении.

Из миномета обстреляли окраину села Сподарюшено в Грайворонском городском округе – зафиксировано 23 прилета. По окраинам сел Дроновка и Безымено пришлось 1 и 5 снарядов соответственно. На окраину поселка Горьковский пришлось 4 минометных снаряда, также противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов городского округа пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе по окраине села Старолесье выпущено 8 минометных снарядов, по окраине поселка Прилесье – 5 артиллерийских снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли Новую Таволжанку – зафиксировано 8 прилетов. По селу Середа и МАПП «Шебекино» выпущено 6 и 3 минометных снарядов соответственно. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.