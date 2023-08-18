В санатории «Бригантина «Белогорье» стартовала заключительная летняя смена

В будущем в лагере смогут отдыхать до 800 детей за смену. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

17 августа в санатории «Бригантина «Белогорье» в Крыму открыли четвертую, заключительную летнюю смену. В ней примут участие 277 детей из белгородского приграничья. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что у ребят довольно насыщенная программа: утренняя зарядка, интересные спортивные, образовательные и культурные мероприятия, ну и конечно же, крымское море, солнце и великолепный пляж с белым песком.

Помимо этого, юные белгородцы смогут поправить здоровье на территории санатория. Под руководством высококлассных специалистов в лагере предусмотрены жемчужные и гидромассажные ванны, ЛФК, магнитотерапия, ингаляции, массаж, электросон, циркулярный и тропический душ, офтальмологическая, функциональная и лабораторная диагностики, процедуры по санации ЛОР-органов и многое другое.

Вячеслав Гладков поделился, что глава Крыма Сергей Аксенов предлагал на выбор для Белгородчины шесть лагерей. «Бригантина» сразу пришлась по душе губернатору. Море, пляж, великолепное здание санатория, прекрасный коллектив врачей, которые работали здесь раньше и продолжают работать сейчас – все сошлось.

- Очень сложно шли работы по ремонту. Было много идей, например, вернуться к старому проекту 70-х годов или же на базе старого здания сделать что-то космическое. И я рад, что мы остановились на этой идее прыжка в будущее, полёта на космическом корабле, потому что управлять миром через 10, 20, 30 лет будут наши дети и никто другой. Мы хотели, чтобы каждая комната в лагере создавала отдельные эмоции и чувства, помогала ребятам найти свой путь в очень сложной взрослой жизни, - рассказал губернатор Белгородской области.

Гладков также сообщил, что лагерь планируют сделать круглогодичным, чтобы в нем смогли отдохнуть как можно больше детей. Также в следующем году планируют разработать и утвердить развитие лагеря во вторую и третью очереди, поскольку на территории более 10 гектар свободной площади. В итоге за смену смогут отдыхать порядка 800 детей.

- Очень хочется, чтобы мальчишки и девчонки, которые пока еще не побывали в «Бригантине «Белогорье», обязательно здесь отдохнули и получили такие же яркие впечатления, как те ребята, которые отдыхают здесь сейчас. А мы обязательно сделаем для этого все возможное. Ведь для нас самые главные жители– это наши дети. Уверен, у нас все получится, - подчеркнул Вячеслав Гладков.