В Белгороде восстановили пострадавшие при падении авиабомбы квартиры

В Белгороде строители закончили восстановление квартир на Шаландина, 15. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Белгороде строители закончили восстановление квартир на Шаландина, 15. Напомним, 20 апреля этого года произошло падение авиабомб ФАБ-500. Одна из них сдетонировала на проезжей части, повредив дорожное полотно. Вторая упала возле жилой многоэтажки, повредив несколько квартир. Ее удалось достать с глубины нескольких метров спустя пару дней.

Сразу после ЧП приступили к ремонтным работам. Максимально быстро восстановили 14 помещений, где были незначительные повреждения. На сегодняшний день полностью завершили ремонт в пяти наиболее пострадавших квартирах с учетом всех пожеланий жильцов.

Сегодня губернатор Вячеслав Гладков навестил жильцов дома на Шаландина.

- Пообщался с собственниками квартир. Люди заселены, вижу, что довольны, вовсю занимаются расстановкой мебели. Если при эксплуатации жилья будут возникать какие-то проблемы, то поможем их быстро решить через обращения в управляющую компанию, МинЖКХ или администрацию города, - сказал глава региона.

Вячеслав Гладков отметил, что власти региона решили провести капитальный ремонт дома. Строители уже отремонтировали инженерные сети, выполнили работы по утеплению и облицовке фасада. Сейчас заканчивают восстановление кровли и благоустройство прилегающей территории. Полностью завершить работы планируют к середине сентября.

- Жильцы дома пригласили провести общую встречу с вкусным чаем и домашними пирожками. Не могу отказать в такой доброй просьбе. Поэтому постараюсь приехать в середине сентября, когда капитальный ремонт будет полностью завершен, - пообещал губернатор.