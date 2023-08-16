На белгородца, напечатавшего 25 млн рублей, завели еще одно уголовное дело

Напечатавшего 25 миллионов рублей белгородца подозревают в краже ювелирных украшений. Фото: "КП" Архив

В отношении 37-летнего жителя Белгородской области, который напечатал у себя дома и пытался сбыть 25 миллионов рублей, возбуждено еще одно уголовное дело. Теперь фигуранта подозревают в краже валюты и ювелирных украшений в поселке Новосадовый Белгородского района. Противоправную деятельность белгородца выявили оперативники.

Напомним, ранее неоднократно судимого белгородца задержали в июле по подозрению в изготовлении и сбыте фальшивых денег. У злоумышленника изъяты 50 пачек по 100 купюр номиналом 5000 рублей на общую сумму 25 000 000 рублей. Согласно заключению эксперта, деньги изготовлены кустарным способом. Кроме того, во время обыска по месту проживания задержанного было обнаружено и изъято оборудование для изготовления фальшивок.

«Новое» преступление произошло в сентябре прошлого года. Об этом сообщили в отделе уголовного розыска ОМВД. Предварительно установлено, что белгородец целенаправленно подыскивал дом для совершения кражи. Заметив выехавший из двора автомобиль и убедившись в отсутствии хозяев, он перелез через забор, при помощи стамески отжал окно и проник в жилище. Добычей злоумышленника стали 620 евро, две пары золотых серег, два крестика, три кольца и две подвески. Подозреваемый признался в совершенном преступлении.

- В настоящее время в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере) и п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), которые впоследствии будут соединены в одно производство, - рассказал следователь по особо важным делам следственной части СУ УМВД России по Белгородской области Александр Лукьянчиков.

По решению суда фигуранта заключили под стражу.