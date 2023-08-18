Гладков сообщил о третьем пострадавшем в результате вчерашнего обстрела Новой Таволжанки

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время обстрела Новой Таволжанки Шебекинского округа 15 августа, по уточненным данным, один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщил губернатор Белгородской области в ежедневном отчете по обстрелам региона со стороны Украины.

Напомним, вчера населенный пункт попал под минометный обстрел ВСУ, зафиксировано 6 прилетов. К сожалению, один мужчина получил травмы не совместимые с жизнью – он скончался в больнице. Он потерял много крови, получив осколочные ранения грудной клетки и позвоночника, множественные переломы ребер. Врачи до последнего пытались спасти ему жизнь.

Также, по уточненным данным, пострадали еще два человека. Женщина с осколочными ранениями руки, шеи и головы доставлена в центральную районную больницу Шебекино. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. Еще один мужчина, проживающий в Белгороде, самостоятельно обратился в больницу с головными болями. Врачи диагностировали контузию. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Глава региона также сообщил, что в результате обстрела осколками снарядов повреждены фасады двух частных домовладений и один автомобиль. Кроме того, вчера на подлете к городу Шебекино системой ПВО сбит беспилотник противника. Пострадавших нет. В результате падения фрагментов есть повреждения в одном частном домовладении. Также поврежден один автомобиль и в двух гаражах пробита кровля.

По селу Муром в Шебекинском округе выпущено 10 минометных снарядов, по хутору Панков – два, по МАПП «Шебекино» – три минометных снаряда. В этих населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.