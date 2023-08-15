Скончался мужчина, пострадавший сегодня при обстреле Белгородской области

Травмы, полученные при обстреле, оказались несовместимы с жизнью Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Житель Белгородской области, который получил множественные осколочные ранения при обстреле Новой Таволжанки, скончался в больнице. Губернатор Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным погибшего.

Глава региона рассказал, что у пострадавшего белгородца были обширные кровопотери, множественные переломы ребер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого легкого.

- К большому горю, пострадавший сегодня при обстреле в Новой Таволжанке погиб. Врачи пытались сделать все, что в их силах, чтобы спасти Александра Владимировича, но травмы, полученные при обстреле, оказались несовместимы с жизнью. Невозможно унять боль потери дорогого человека… Выражаю соболезнования родным и близким погибшего, - сказал Вячеслав Гладков.

Как сообщалось ранее, сегодня, 15 августа, Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглась обстрелу со стороны Украины. Рядом с частным жилым домом, где велись восстановительные работы, разорвались три артиллерийские мины. В результате обстрела пострадали двое – мужчина и женщина. Состояние женщины врачи оценивают как удовлетворительное.