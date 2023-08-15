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Происшествия15 августа 2023 10:55

Два человека получили ранения при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области

Три мины разорвались рядом с частным домом, где шли восстановительные работы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В результате обстрела Белгородской области ранены мужчина и женщина.

В результате обстрела Белгородской области ранены мужчина и женщина.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В результате обстрела Белгородской области 15 августа два человека получили осколочные ранения. Происшествие случилось в Новой Таволжанке Шебекинского городского округа.

Рядом с частным жилым домом, где шли восстановительные работы, разорвались три артиллерийских мины ВСУ. Пострадали мужчина и женщина. О произошедшем сообщил губернатор Вячеслав Гладов.

- Мужчина в тяжелом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. И женщина с осколочными ранениями доставлена в центральную районную больницу. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, - написал глава Белгородской области в соцсети.

ЧППроисшествия: ЧП