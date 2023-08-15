Липецкие земледельцы начали убирать сахарную свёклу

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Первыми к уборке сладкого корнеплода приступили аграрии Краснинского, Грязинского, Елецкого и Лебедянского районов.

Они вышли в поля раньше на 10 дней, чем в прошлом году. Сахарная свёкла является стратегической культурой для региона. Липецкая область традиционно входит в тройку лучших в стране по производству сахара. В регионе работают шесть сахарных заводов, которые ежегодно вырабатывают около 800 тыс. тонн сахара. В этом году им предстоит переработать свёклу, полученную со 109 тыс. гектаров.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

«Уборка этой технической культуры только началась, но накопано уже 10 тысяч тонн свёклы, – рассказал начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Алексей Телков. – Всё это благодаря хорошей урожайности, которая выше прошлогодней. Сейчас получают по 450 центнеров с гектара. Это на 100 центнеров больше, чем собирали с одного гектара в начале уборки свёклы в прошлом году». Ценное сырье уже поступает на свеклоприемные пункты сахарных заводов.

Массовая уборка сладкого корнеплода стартует в конце августа – начале сентября. «Наука, государственная поддержка, профессионализм наших аграриев и их любовь к своему делу дают прекрасный результат, – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Пока не будем ничего прогнозировать, просто пожелаем удачи и погожих деньков нашим земледельцам».