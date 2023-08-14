Фестиваль «Джаз на Зелёном острове — 2023» в Липецке собрал больше шести тысяч зрителей

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Второй музыкальный фестиваль «Джаз на Зелёном острове» прошёл в Липецке на острове реки Воронеж. Организаторами выступили правительство Липецкой области, управление культуры и туризма, Липецкая государственная филармония. Художественный руководитель Вадим Эйленкриг в этом году лично отбирал участников.

«Показатель удавшегося фестиваля — это публика пришла. Публика, которая осталась, не разочаровалась и не ушла. Публика, которая придет на следующий год и готовность артистов принимать участие в фестивале. На этот фестиваль нам было очень легко приглашать артистов. Надеюсь, на следующий год здесь будет еще больше зрительских трибун и такой же хороший список выступающих артистов», - сказал художественный руководитель фестиваля «Джаз на зелёном острове» Вадим Эйленкриг.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

В этом году организаторы сделали ставки на молодые, но уже известные коллективы. Revo Band — группа из участников шоу «Голос», «Доброе утро», «Шаболовка 37» - сыграла для зрителей фанк-джаз, известные песни в авторской обработке. Jukebox Trio — финалисты шоу «Главная сцена», лауреаты «Новой волны», их ролики собирают тысячи просмотров в социальных сетях. В Липецке они спели собственные песни и кавер-версии хитов разных лет.Кубинка Илиана Санчез с группой «Ритмы Гаваны» участвовала в проекте «Голос», сейчас активно гастролирует и выступает джаз-клубе Игоря Бутмана. На Зелёном острове Илиана спустилась к зрителям и танцевала вместе с ними. Zventa Sventana — проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачева (экс «Гости из будущего») показал липчанам музыкальный микс народных песен, хауса, дабстепа, драм-н-бейса. Завершили вечер Вадим Эйленкриг с группой Eilenkrig Crew, специальным гостем стал Александр Панайотов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

«Впервые «Джаз на Зелёном острове» прошел в Липецке в прошлом году. Стало понятно, что такие события востребованы у липчан. В этом году организаторы изменили программу, и это вновь было успешным. Каждый зритель сегодня смог услышать что-то, что его тронуло. Мы хотим, чтобы музыка, которая объединяет людей разных поколений, вкусов, культур и национальностей, собирала как можно больше людей», - сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фестиваль «Джаз на Зелёном острове — 2023» длился больше пяти часов и собрал, по оценкам организаторов, больше шести тысяч зрителей.