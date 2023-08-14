Пожарный из Белгорода сделал необычное предложение руки и сердца своей любимой

Девушка немного растерялась от увиденного, но заветное «Да!» не пришлось долго ждать. Фото: скриншот видео

Свечи, лепестки роз, воздушные шары и лирическая музыка – идеальная атмосфера для влюбленных. И все это в окружении спецмашин на территории специализированной пожарно-спасательной части Белгородской области. Так водитель пожарной машины Егор Бурлаченко решил признаться в своих чувствах любимой и сделать ей предложение руки и сердца на своем рабочем месте.

. Фото: скриншот видео

Подготовить сюрприз Егору помогали коллеги – сотрудники МЧС России. Они задействовали пожарные автомобили, не находящиеся в боевом расчете в это время, украсили территорию воздушными шарами, свечами и лепестками роз.

. Фото: скриншот видео

Будущая невеста Анжелика ничего не подозревала. Егор попросил срочно привезти ему на работу забытый дома конспект. И когда девушка зашла на территорию пожарно-спасательной части, заиграла музыка, и навстречу ей с букетом роз вышел Егор.

. Фото: скриншот видео

Как в романтических фильмах, он опустился на одно колено и предложил Анжелике стать его женой. Девушка немного растерялась от увиденного, но заветное «Да!» не пришлось долго ждать. А коллеги Егора и родные Анжелики, которые знали о готовящемся сюрпризе, но держали это в тайне, поздравили жениха и невесту бурными аплодисментами и праздничным фейерверком.