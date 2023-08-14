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Общество14 августа 2023 6:33

Пожарный из Белгорода сделал необычное предложение руки и сердца своей любимой

Коллеги помогли создать романтическую атмосферу на территории пожарной части
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Девушка немного растерялась от увиденного, но заветное «Да!» не пришлось долго ждать.

Девушка немного растерялась от увиденного, но заветное «Да!» не пришлось долго ждать.

Фото: скриншот видео

Свечи, лепестки роз, воздушные шары и лирическая музыка – идеальная атмосфера для влюбленных. И все это в окружении спецмашин на территории специализированной пожарно-спасательной части Белгородской области. Так водитель пожарной машины Егор Бурлаченко решил признаться в своих чувствах любимой и сделать ей предложение руки и сердца на своем рабочем месте.

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Фото: скриншот видео

Подготовить сюрприз Егору помогали коллеги – сотрудники МЧС России. Они задействовали пожарные автомобили, не находящиеся в боевом расчете в это время, украсили территорию воздушными шарами, свечами и лепестками роз.

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Фото: скриншот видео

Будущая невеста Анжелика ничего не подозревала. Егор попросил срочно привезти ему на работу забытый дома конспект. И когда девушка зашла на территорию пожарно-спасательной части, заиграла музыка, и навстречу ей с букетом роз вышел Егор.

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Фото: скриншот видео

Как в романтических фильмах, он опустился на одно колено и предложил Анжелике стать его женой. Девушка немного растерялась от увиденного, но заветное «Да!» не пришлось долго ждать. А коллеги Егора и родные Анжелики, которые знали о готовящемся сюрпризе, но держали это в тайне, поздравили жениха и невесту бурными аплодисментами и праздничным фейерверком.

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