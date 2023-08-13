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Происшествия13 августа 2023 19:10

Житель Белгородской области получил осколочные ранения от разорвавшегося боеприпаса

Предполагается, что неустановленный боеприпас не связан с прилетом со стороны Украины
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму.

Мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Житель поселка Борисовка Белгородской области получил осколочные ранения в результате детонации неустановленного боеприпаса. Происшествие случилось на территории частного домовладения. Мужчину оперативно доставили в больницу Белгорода. Врачи оказывают необходимую помощь.

- ЧП в Борисовском районе. Мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму. Бригадой скорой пострадавший доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается, - сообщил губернатор Белгородской области.

Оперативные службы работают на месте происшествия. Также Вячеслав Гладков добавил, что правоохранители рассматривают версию получения травм в результате взрыва неустановленного боеприпаса, предположительно не связанного с прилетом.

ЧППроисшествия: ЧП