Житель Белгородской области получил осколочные ранения от разорвавшегося боеприпаса

Мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Житель поселка Борисовка Белгородской области получил осколочные ранения в результате детонации неустановленного боеприпаса. Происшествие случилось на территории частного домовладения. Мужчину оперативно доставили в больницу Белгорода. Врачи оказывают необходимую помощь.

- ЧП в Борисовском районе. Мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму. Бригадой скорой пострадавший доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается, - сообщил губернатор Белгородской области.

Оперативные службы работают на месте происшествия. Также Вячеслав Гладков добавил, что правоохранители рассматривают версию получения травм в результате взрыва неустановленного боеприпаса, предположительно не связанного с прилетом.