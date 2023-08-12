В Белгородской области для соцпроектов НКО повысят финансирование на 30%

Вячеслав Гладков встретился с руководителями НКО, победившими во втором региональном конкурсе субсидий.

В Белгородской области в 2024 году на 30% по сравнению с текущим годом увеличится финансирование социальных проектов некоммерческих организаций. Региональные власти приняли такое решение несмотря на не самую хорошую ситуацию с поступлениями в областной бюджет.

Вчера, 11 августа, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с руководителями местных НКО, которые стали победителями второго за этот год регионального конкурса субсидий. 70 общественных инициатив белгородцев получили финансовую поддержку. Количество победителей по сравнению с первым конкурсом, который проходил в марте, увеличилось в два раза.

- Каждый день мы видим наглядные результаты работы наших общественников. Это и военнослужащие, получившие помощь, и дети, занятые военно-патриотической активностью, и, конечно же, спасённые жизни многих наших жителей. Все проекты очень разные. Среди победителей есть организации, которые занимаются поддержкой семей с особенными детьми, обучением детей плаванию, проведением военно-патриотических фестивалей. Каждый из проектов родился из реальной работы, конкретной помощи, которая уже осуществляется, - отметил губернатор Вячеслав Гладков на встрече.

Глава региона также заявил, что в следующем году в Белгородской области проведут отдельный конкурс для ресурсных центров, которые помогают некоммерческим организациям привлекать в регион грантовую поддержку. Определять лучший будут по простому критерию – количеству привлеченных в область средств. Победитель конкурса получит 10 миллионов рублей на развитие своей организации.