Белгородская династия строителей: задачу выполним!

Поговорим о работе, карьере и не только.

Строителями были его отец и дядя. Ту же стезю выбрали братья — родной и два двоюродных. Евгений Кожокин тоже определился с будущей профессией ещё в школе.

Мегапроекты

Окончив институт и проработав на Лебединском ГОКе всего лишь год, он попал в команду, которая отвечала за строительство комплекса ГБЖ-3. Евгений был инженером первой категории и выступал куратором по общестроительным работам: контролировал работы по устройству фундаментов, металлоконструкций цехов, зданий и площадок под оборудование, чтобы соответствовали требованиям проектной документации и строительным нормам.

— Было сложно, потому что не обладал ещё достаточным опытом. Но и очень интересно, — признаётся Кожокин. — Хотел сделать всё идеально. Было познавательно изучать и базовые принципы технологии прямого восстановления железа. До сих пор считаю: чтобы грамотно возвести цех, нужно понимать, как устроена производственная цепочка. Поэтому много общался с персоналом завода, изучал инструкции, присутствовал при монтаже крупных единиц оборудования.

После успешного запуска третьей установки Евгений перешёл на должность главного специалиста в команду ещё более крупного проекта — горнотранспортного комплекса с применением циклично-поточной технологии для доставки руды из карьера на обогатительную фабрику. Эта задача оказалась сложнее.

— При строительстве третьего цеха ГБЖ мы могли опираться на опыт по реализации предыдущих установок. А в случае с ЦПТ нам даже свериться было не с чем: в России аналогов такого масштаба нет, — говорит лебединец. — Многие решения принимали по ходу строительства вместе с технологами, проектировщиками, подрядчиками. Процесс был сложным ещё и потому, что параллельно шла, не прерываясь, добыча и вывозка руды, а это постоянное передвижение транспорта. Кроме того, скальная порода — это вам не чернозём и глина: нельзя просто пригнать экскаватор и выкопать выемки под фундаменты. Пришлось организовывать буровзрывные работы. Но задачу мы выполнили.

На работе

Сегодня Кожокин возглавляет производственный отдел управления капитального строительства и ремонтов зданий и сооружений Лебединского ГОКа. Он руководит несколькими структурами: геодезическим строительным контролем, службой кураторов и специалистами технической инвентаризации. У каждой — свои функции. Представители технической инвентаризации (ТИ) занимаются получением разрешений на строительство объектов в местных и государственных органах, а также организовывают получение разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Геодезисты выезжают на площадки, чтобы контролировать правильное размещение и установку конструкций, опор, оборудования. Кураторы же отслеживают правильность выполняемых конструктивов силами подрядчиков, каждый по своему направлению — общестроительному, механическому или электрическому.

— Моя задача — обеспечить взаимодействие всех этих служб. Чтобы специалисты ТИ информировали о предстоящих проверках и инспекциях строящихся объектов. Чтобы геодезисты оперативно проводили проверку правильности установки конструктивов и передавали данные в кураторскую службу. А кураторы — ежедневно проводили контроль качества, фиксировали выполненные работы и планировали их объёмы на следующие периоды. Кроме того, коллективно принимаем решения, обсуждаем стадии реализуемых проектов. Нередко сам выезжаю на площадки, лично контролирую выполнение работ на особых участках строительства.

Сейчас УКСиР ЗиС комбината работает над несколькими крупными проектами. Среди них — строительство хвостохранилища в балке Дубенка, реконструкция девятой технологической секции и возведение корпуса флотационного обогащения на ОФ. В планах реализация проекта пятой обжиговой машины.

— Самый крупный проект на сегодняшний день, конечно, новое хвостохранилище. Уже ведутся масштабные земляные работы, реконструкция существующих сгустителей системы сгущения и оборотного водоснабжения. Тут важна подготовка и слаженность всех структурных подразделений, — говорит Кожокин.

На досуге

Свободное время Евгений посвящает спорту и… кулинарии. Жена Екатерина (кстати, по профессии тоже строитель!) нисколько не возражает, что на кухне главенствует муж.

— Готовить научила мама. Она фанат кулинарии и любит изобретать что-то вкусненькое, — рассказывает он. — Детьми мы с братом с удовольствием помогали ей на кухне. А в студенчестве я начал кашеварить сам. В семье тоже взял это дело на себя. Мясные блюда, супы, жареные овощи — мой конёк. Люблю угощать близких и друзей.

Фирменное блюдо Евгения Кожокина

Шашлык для друзей

Ингредиенты

• Мясо свинины (шея) — 5 кг

• Кисло-сладкий томатный соус с овощами (любой) — 1 банка/200 г

• Соус терияки (или соевый) — 250 мл

• Сушёный чеснок — 15 г

• Сушёный розмарин — 3 чайных ложки

• Укроп — 1 пучок

• Лук красный — 3 головки

Приготовление

Для маринада в ёмкость вылить овощной соус, добавить остальные ингредиенты (укроп измельчить, а лук порезать кольцами), перемешать, дать настояться

30 минут. А пока порезать свинину кубиками, кусочки должны быть небольшие — размером с крупный грецкий орех. Смешать мясо с маринадом и оставить на 6 часов. После нанизать кусочки мяса на шампуры, чередуя с колечками лука. Для жарки на мангале лучше использовать дрова — шашлык выйдет более ароматным. На крайний случай можно взять древесный уголь.