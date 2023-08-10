Губернатор и главы муниципалитетов приняли участия в учениях по ГО и ЧС

С 10 августа по 30 сентября все муниципальные образования региона будут отрабатывать слаженность действий всех структур. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня губернатор Белгородской области дал старт четвертому этапу учений по ГО и ЧС. С 10 августа по 30 сентября все муниципальные образования региона будут отрабатывать слаженность действий всех структур: от сотрудников силового блока – МЧС, Министерства обороны, МВД, Росгвардии и погранслужбы до администраций города, района и правительства региона.

- Мы сегодня начали новый четвертый этап областных учений, которые в нашем регионе проходят с весны 2022 года. Предыдущие учения в муниципалитетах показали, что между органами государственной и муниципальной власти, силовыми структурами была определенная рассинхронность по взаимодействию. Задача этих учений – не бояться провести работу над ошибками, организовать качественное взаимодействие, чтобы при необходимости быть готовыми к новым вызовам. К сожалению, для нашего региона эти мероприятия важны не только по части теоретического разбора, зачастую они имеют большую практическую ценность, - сказал Вячеслав Гладков.

. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Участникам областных учений сегодня продемонстрировали спецтехнику со всем необходимым оборудованием, в частности, противодронным оружием. Кроме того, были отработаны алгоритмы действий различных служб и органов власти для оперативного временного переселения людей в безопасное место при возникновении ЧС.

- Мы будем отрабатывать эти навыки до тех пор, пока в этом будет необходимость. Только через формирование навыка мы сможем обеспечить безопасность людей. От степени вовлеченности каждого из нас в эту работу зависит и безопасность каждого жителя Белгородской области, - подчеркнул губернатор.

. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Напомним, первый этап учений стартовал в Белгородской области полтора года назад. Он проходил с 20 апреля по 30 августа 2022 года. Тогда приграничные районы готовили к эвакуации отдельные села, подвергающиеся ежедневным обстрелам. Во втором и третьем этапах (с 1 марта по 20 апреля 2023 года; с 17 мая по 28 июля 2023 года) уже принимали участие все районы и городские округа региона. В четвертом этапе принимают участия муниципалитеты и оперативные службы.