Игорь Артамонов поблагодарил бойцов дивизиона имени Флёрова за доблестную службу

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Сегодня исполнился год с момента создания Липецкого артиллерийского дивизиона имени Ивана Флёрова. Бойцы достойно несут службу в зоне проведения специальной военной операции. В знаменательную дату липецким воинам выразил благодарность губернатор региона Игорь Артамонов.

«Примеру этих парней последовали сотни жителей Липецкой области и по воле сердца пошли защищать нашу Родину. От всей души благодарю бойцов за доблестную службу. Парни, вы – пример стойкости, мужества, отваги и чести. Командование неоднократно отмечало ваши подвиги. Вас ценят сослуживцы, за вами жители страны, как за каменной стеной, с вами Родина в безопасности», – отметил губернатор.

В день рождения дивизиона бойцы получили подарки. Им доставили гуманитарный груз, собранный при поддержке регионального правительства, неравнодушных жителей и предпринимателей. В том числе липецкий артдивизион получил автомобиль повышенной проходимости с прицепом.

Командование отмечает доблестную службу флёровцев. К годовщине создания именного дивизиона липецкие бойцы получили новые звания.