Гладков сообщил о состоянии пострадавших при обстреле белгородского поселка 9 августа

Женщина в состоянии средней тяжести находится под наблюдением врачей. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Стало известно о состоянии раненных при обстреле поселка Горьковский Грайворонского городского округа. Одного мужчину с нетяжелыми ранениями отпустили домой на амбулаторное лечение после оказания необходимой помощи.

Напомним, вчера, 9 августа, под обстрел со стороны Украины попал поселок Горьковский. В центре населенного пункта рядом со школой разорвались пять снарядов. К сожалению, погиб один местный житель. Мужчина получил ранения не совместимые с жизнью. Еще трое мужчин получили осколочные ранения. Женщину контузило от разорвавшегося рядом снаряда.

- Двое из пострадавших доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода – мужчина с осколочным ранением голени и стопы, переломом большеберцовой кости и повреждением задней большеберцовой артерии. И мужчина с осколочными ранениями обеих стоп. Остальные были доставлены в Грайворонскую ЦРБ. Женщина в состоянии средней тяжести находится под наблюдением врачей. Мужчина с нетяжелыми осколочными ранениями получил необходимую медицинскую помощь и был отпущен домой на амбулаторное лечение, - рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Помимо этого, в результате обстрела в поселке Горьковский повреждены два частных дома. В них выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы. Также повреждения получили три автомобиля. На одной из улиц оборвана линия электропередачи. По словам главы региона, сейчас электроснабжение в поселке восстановлено.

Вчера также в Грайворонском округе под обстрел ВСУ попала окраина села Сподарюшино - выпущено 16 минометных снарядов. По окраине села Мокрая Орловка – 9, по окраинам сел Козинка и Заречье-Второе – 3 и 5 минометных снарядов соответственно. В этих населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.