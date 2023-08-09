Один человек погиб, четверо получили ранения при обстреле поселка в Белгородской области. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В результате обстрела со стороны Украины 9 августа в Белгородской области погиб мужчина. Еще у троих осколочные ранения ног, женщину контузило. ЧП произошло в поселке Горьковский Грайворонского городского округа. Об обстреле сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По информации главы региона, пять снарядов противника были выпущены по центру поселка. Они разорвались рядом со школой.

- Случилось самое страшное: один человек погиб - у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще четверо человек пострадали: у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия. Бригадами скорой помощи они доставляются в больницы, - написал Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Сейчас на месте происшествия находятся глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев, оперативные службы и аварийные бригады. Продолжается подомовой обход территории.