Клиенты Tele2 могут купить Infinix за полцены

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Оператор и международная технологическая компания Infinix предлагают клиентам приобрести по выгодной цене комплект, в который входит смартфон вендора, страховка гаджета, мультиподписка Mixx бесплатно на три месяца и SIM-карта. Предложение актуально для родителей, которые подбирают недорогой и качественный гаджет для ребенка перед началом учебного года. По итогам второго квартала 2023 года Infinix входит в топ-вендоров смартфонов по продажам в штуках на российском рынке. В розничной сети Tele2 продажи устройств вендора выросли в апреле-июне в 9 раз год к году.

Предложение запускается специально в сезон подготовки к началу учебного года. Родители могут купить недорогой и качественный гаджет для детей со скидкой, подключить им оптимальный тариф и цифровые сервисы в рамках Mixx, а также не волноваться о защите телефона. Страховка особенно пригодится при использовании гаджета детьми, так как они часто роняют устройства или теряют смартфон в результате кражи.

При приобретении комплекта со смартфоном Infinix по акции «Комбо» клиенты получат скидку 50% от его розничной цены. Она распространяется на пять востребованных моделей Infinix: SMART 7 Plus 3/64, Infinix HOT 30i 4/128Gb, Infinix HOT 30 8/128Gb, NOTE 30i 8/256, NOTE 30 8/256. Остальные гаджеты Infinix можно купить со скидкой до 35% в рамках акции.

Комплект «Комбо» включает оплату услуг связи на три месяца и впервые – мультиподписку Mixx со 100%-й скидкой на тот же период. Mixx позволяет клиенту пользоваться онлайн-кинотеатрами, музыкальным стриминговым сервисом, скидками на образовательные платформы и покупки, а также включает 50 Гб трафика в дополнение к пакету тарифа.

Уже традиционная для комплекта страховка покрывает различные риски: поломку гаджета, заливание жидкостью, пожар и кражу. Страховка будет действовать в течение 24 месяцев. Ее стоимость рассчитывается исходя из цены устройства.

Чтобы воспользоваться специальным предложением, клиенту необходимо купить акционную модель смартфона в салоне связи Tele2 или на сайте tele2.ru, указав способ получения товара – самовывоз. Далее потребуется подключить страховой продукт для защиты смартфона, выбрать тариф «Мой онлайн+» и внести абонентскую плату за три месяца. Все товары и услуги должны быть приобретены комплектом в одном чеке. Подробная информация об условиях акции доступна у продавцов-консультантов в салонах связи оператора и на сайте. Акция действует до конца сентября 2023 года.

Специальное предложение – результат успешного партнерства Tele2 с компанией Infinix, которая специализируется на производстве трендовых и доступных гаджетов для молодежи. По итогам второго квартала 2023 года вендор лидирует в продажах смартфонов в розничной сети Tele2 в штуках. Вместе с тем Infinix показывает впечатляющую динамику по продажам в сети Tele2. По итогам второго квартала продажи выросли в 9 раз в штучном выражении год к году, доля вендора увеличилась на 26 п. п. за период – с 4% до 30% год к году.

Владимир Павлов, директор по работе с абонентским оборудованием Tele2:

«Наше предложение идеально подходит для школы и позволяет купить за полцены хороший девайс в комплекте с полезными услугами. Мы специально завели в акцию самый доступный по цене смартфон – это оптимальный вариант недорогого и модного гаджета для ребенка, который ориентируется в цифровых сервисах не хуже взрослого. Для пяти основных девайсов по акции стоимость целого комплекта «смартфон-связь-страховка» будет ниже или на уровне розничной цены смартфона в любом из регионов. Впервые комплект включает мультиподписку Mixx на целых три месяца бесплатно. Это стриминговые и игровые сервисы, онлайн-кинотеатры, образовательные платформы – все, что будет интересно школьнику».

Александр Осипов, руководитель отдела продаж Infinix:

«Infinix всегда ориентировалась на молодую и активную аудиторию, для которой важно не только качество и производительность устройств, но и их внешний вид. Компания уверена, что благодаря мощным устройствам с высокой автономностью, пользователи смогут легко достигнуть новых высот, а сами смартфоны будут неизменно притягивать к себе восторженные взгляды окружающих. Не случайно одна из моделей, участвующих в акции, недавно получила престижную награду за индустриальный дизайн от премии Paris Design Awards. Мы рады тому, что учащиеся и их родители получат возможность приобрести стильные и высокотехнологичные устройства Infinix на выгодных условиях и получат прекрасную возможность подготовиться к приближающемуся учебному году».

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