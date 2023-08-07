В Белгородской области пострадали два комбайнера, подорвавшись на мине

в Белгородской области комбайн подорвался на мине - пострадали двое рабочих. Фото: "КП" Архив

Вчера, 6 августа, в приграничной Козинке Грайворонского городского округа Белгородской области при уборке поля на мине подорвался комбайн. Из-за взрыва пострадали двое рабочих. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Пострадали находящиеся в кабине комбайна водитель и пассажир. У одного из мужчин осколочные ранения обоих глаз, руки и части лица, повреждена передняя брюшная стенка. Он госпитализирован в офтальмологический центр города Белгорода, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. У второго пострадавшего множественные ранения кисти, плеч, бедра, части лица. Врачи провели первичную хирургическую обработку ран, пострадавший отказался от госпитализации и был отпущен домой, - написал глава Белгородской области.

Помимо этого, вчера еще пять муниципалитетов попали под обстрелы ВСУ. Так, в Краснояружском районе из артиллерии обстреляно село Репяховка – зафиксировано 6 прилетов. Никто не пострадал, повреждена линия электропередачи. Специалисты ее уже восстановили. Осколками снарядов выбиты окна, посечены кровли, фасад и заборы в двух частных домах. Еще 10 прилетов пришлось на территорию между селами Колотиловка и Репяховка. Обошлось без последствий.

В Валуйском городском округе по хутору Бабка выпущено 4 минометных снаряда. В результате загорелось поле с пшеницей на площади двух квадратных метров. Сейчас очаг возгорания потушен.

В Белгородском районе по селам Журавлевка и Щетиновка выпущено 6 и 2 артиллерийских снаряда соответственно. В селе Солнцевка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий.

В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок – 8 прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Шебекинском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 10 минометных снарядов, по селу Муром – 4 артиллерийских снаряда, по поселку Ленинский и хутору Бондаренков – 4 и 3 минометных снаряда соответственно. Село Середа обстреляли из миномета и гранатомета – всего 8 прилетов. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов городского округа пострадавших и разрушений нет.