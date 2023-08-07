Банк Уралсиб запустил акцию с повышенной ставкой по накопительному счету

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Участники акции** получают повышенную процентную ставку 9% годовых по вновь открываемому в банке накопительному счету «На каждый день»*** в течение первых 2 месяцев с даты открытия. Максимальная сумма на счете для начисления повышенных процентов – 1 500 000 рублей****.

С третьего месяца проценты начисляются по базовому тарифу накопительного счета «На каждый день»: на сумму от 500 000 рублей включительно – 6 % годовых, до 500 000 рублей – 0,01% годовых. Период проведения акции – с 07.08.2023 года до прекращения ее действия в порядке, предусмотренном пунктом 4.3. Условий акции.

Клиентом в рамках акции «Клиент NTP» счет может быть открыт только в офисе банка. Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* NTP - (new to product), клиент, у которого отсутствуют открытые или закрытые в Банке Уралсиб срочные вклады и накопительные счета в любой валюте на дату открытия счета.

** Участник акции – клиент, у которого в течение последних 3 (трех) лет до даты открытия в Банке Уралсиб накопительного счета «На каждый день» отсутствуют открытые или закрытые в Банке срочные вклады и накопительные счета в любой валюте.

***В период проведения акции повышенная процентная ставка устанавливается только по одному накопительному счету «На каждый день», открытому участнику акции. Последующие накопительные счета открываются участнику акции в соответствии со стандартными тарифами банка.

****На сумму свыше 1 500 000 руб. проценты начисляются по базовой ставке, согласно тарифам.

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