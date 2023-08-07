Аномальная жара еще продержится в Белгородской области

Синоптики вновь предупреждают об аномально жаркой погоде. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В последний месяц лета температура бьет рекорды. Синоптики вновь предупреждают об аномально жаркой погоде.

По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, экстремальная жара в ближайшие дни ожидается в 10 регионах страны, в том числе в Черноземье.

В Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях столбики термометров достигнут отметки +37 градусов по Цельсию. На юге России воздух прогреется еще больше. Повышение температуры до +40…+43 °С обещают в Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Ставрополье. Также экстремально высокая температура ожидается в Калмыкии. По прогнозам Вильфанда, в этих регионах также ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс.

Жителям указанных областей не рекомендуют выходить на улицу в полуденные часы. Стоит обязательно носить солнцезащитные очки, одежду с длинным рукавом и головные уборы.

В Белгородской области ранее объявили штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой. Сегодня в регионе ожидается аномальная жара до +37 °С.