Фонд «Милосердие» помогает создавать книги для инвалидов по зрению

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

В Белгородской области началась активная фаза волонтерского проекта, который поможет инвалидам по зрению познакомиться с творчеством известного российского писателя и педагога Василия Ерошенко. В этом году инициатива стала победителем конкурса «Стальное дерево» и получила грант от фонда «Милосердие».

Проект нацелен на подопечных Старооскольской организации всероссийского общества слепых, для которых изготовят серию тактильных мягких книг. В них войдут самые интересные сюжеты из сказок Василия Ерошенко. В изготовлении книг примут участие обычные школьники под руководством взрослых наставников.

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Василий Ерошенко одной из задач своей жизни считал оказание помощи незрячим детям, чтобы они стали полноценными членами общества. В детском возрасте он сам потерял зрение после болезни. Путешествуя по странам Востока, Ерошенко пропагандировал гуманный подход к незрячим и открывал для них школы. Основал первую в Туркмении школу для слепых, где работал десять лет. Затем преподавал в Московской школе слепых детей. Литературные произведения Василия Ерошенко проникнуты любовью к людям, верой в торжество человечности, осуждением несправедливости и зла.

«Мы поддержали этот прекрасный образовательный проект в Год педагога и наставника,- отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - Инициатива волонтеров поможет перевести творчество Василия Ерошенко в «осязаемое» поле с помощью тактильных книг, дисков и подкастов. Это сделает его сказки доступными для юных читателей с проблемами зрения».

Тактильные книги будут интересны и востребованы не только людям с ограниченными возможностями здоровья. По мнению специалистов, они очень удобны при совместном чтении зрячих родителей и слепого ребенка, а также слепых родителей и зрячего ребенка.

Кроме создания тактильных книг на базе старооскольского дома-музея Василия Ерошенко пройдет серия музейных занятий и мастер-классов, в том числе с тифлокомментариями для незрячих. Организаторы проекта представят выставку о писателе и его произведениях, запишут подкасты, которые станут дополнением к книгам. В дальнейших планах инициативной группы - создание для инвалидов по зрению тактильных мягких книг по краеведению и 3D-макетов достопримечательностей региона.

За шесть лет добрые дела программы «Стальное дерево» уже объединили более 30 тысяч человек. На гранты программы направлено свыше 90 млн рублей. В 2023 году фонд вручил 79 грантов активным жителям и общественным организациям из пяти регионов России. Грантовые средства в размере до 450 тысяч рублей помогут им воплотить в жизнь социально важные идеи.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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