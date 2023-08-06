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Общество6 августа 2023 8:28

Праздничные мероприятия в Белгороде 5 августа завершились концертом-реквиемом

Впервые его провели в парке Памяти у центрального монумента памяти жертв фашизма
Алексей СЕРГУНИН
Скриншот видео.

Скриншот видео.

Выбор этой локации неслучаен. Дальний парк немцы использовали как место массовых расстрелов. Всего здесь было похоронено не менее двух тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Идея концерта-реквиема – почтить память погибших и зажечь 150 свечей, по количеству белгородцев, которые встретили освободителей 5 августа 1943 года. Литературно-музыкальную композицию белгородцам представил эстрадно-симфонический оркестр Детского музыкального театра ДШИ №1.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, Кронштадт, Владикавказ, Анапа и Колпино поздравили белгородцев с Днем города. Тем временем, флаг Белгорода развернули на высоте 4 000 метров в Приэльбрусье. В честь Дня освобождения Белгорода возложили цветы одновременно к 100 мемориалам.

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