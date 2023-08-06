Праздничные мероприятия в Белгороде 5 августа завершились концертом-реквиемом

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Выбор этой локации неслучаен. Дальний парк немцы использовали как место массовых расстрелов. Всего здесь было похоронено не менее двух тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Идея концерта-реквиема – почтить память погибших и зажечь 150 свечей, по количеству белгородцев, которые встретили освободителей 5 августа 1943 года. Литературно-музыкальную композицию белгородцам представил эстрадно-симфонический оркестр Детского музыкального театра ДШИ №1.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, Кронштадт, Владикавказ, Анапа и Колпино поздравили белгородцев с Днем города. Тем временем, флаг Белгорода развернули на высоте 4 000 метров в Приэльбрусье. В честь Дня освобождения Белгорода возложили цветы одновременно к 100 мемориалам.