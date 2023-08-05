В Белгород приехали более 30 официальных делегаций 5 августа. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В честь Дня освобождения Белгорода 5 августа прошла традиционная акция «Волна памяти». В ней приняли участие белгородские предприятия и ведомства, губернатор Вячеслав Гладков, мэр Валентин Демидов, представители митрополии, главы муниципалитетов Белгородской области и делегации из других городов. В честь праздника Белгород посетили и почетные гости - внучка маршала Ивана Конева – Елена Конева, командир экипажа атомной подводной лодки «Белгород» капитан 1-го ранга Антон Алехин и главы ряда российских городов воинской славы.

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Они возложили цветы и венки к Вечному огню и памятнику «Скорбящая мать», стеле «Город воинской славы», памятнику маршалу Георгию Жукову в парке Победы, а также к каждому из бюстов на Аллее Героев.

- У нас много гостей, более 30 делегаций из разных городов России. Это города-побратимы, города воинской славы. Мы сделали все для обеспечения безопасности, и у нас на этих выходных будет все: и солдатская каша, и концерты, и открытие новых объектов, – рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Елена Конева поделилась, что Белгород всегда ее поражал своей красотой и чистотой, а белгородцы вдохновили заняться волонтерством и помогать солдатам.

- Я впервые оказалась в Белгороде в 1998 году, на открытии памятника князю Владимиру, бюста моего дедушки и бюста Жукова. С тех пор не раз убеждалась в том, что это не маленький провинциальный город, а город-труженик, а в эти дни – город, сильный духом, город людей с большой буквы, прифронтовой город, - поделилась Елена Конева.

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Только за этот год Конева приезжала с гуманитарными миссиями в Белгород не менее 15 раз. Она и в этот раз снова поедет по приграничным муниципалитетам, будет встречаться с участниками СВО.

Также в Белгород приехал исполнительный директор Союза городов воинской славы Игорь Сунгуров. Он отметил, что Белгороду в 2007 году, первому среди других городов России, присвоили это почетное звание.

- Наш союз объединяет все 47 городов, которым указом президента за мужество, стойкость и массовый героизм защитников было присвоено звание города воинской славы. В Белгороде, который стал из них первым, я с 2013-го каждый год присутствую на дне освобождения города. Он всегда завоевывал ведущие места в России по благоустройству, красив и комфортен. И с каждым годом меняется в лучшую сторону. И в нем огромное количество мемориальных мест, которые говорят о вкладе города в Победу. Видно, что белгородцы ими дорожат, ухаживают за ними, - отметил Сунгуров.

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С Днем освобождения Белгород поздравили также Владикавказ и Кронштадт. Официальные делегации возглавили главы муниципальных образований: города Кронштадт – Наталия Чашина, города Владикавказ – Александр Пациорин. Учитывая память Великой Отечественной войны и нынешнюю обстановку, они пожелали белгородцам стойкости духа, мирного неба и процветания города.

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

в честь праздника сегодня в Белгороде в течение дня на разных локациях проходят мастер-классы, праздничные концерты. Белгородцам и гостям города раздали 20 тысяч порций полевой каши.