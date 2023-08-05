В Белгороде подняли знамя Победы в честь 80-й годовщины освобождения города

Фото пресс-службы регионанльного правительства.

Сегодня, 5 августа, на торжественную церемонию пришли ветераны, офицеры и горожане. С праздником белгородцев поздравил мэр города Валентин Демидов.

Ровно 80 лет назад, 5 августа 1943 года, рано утром войска Красной армии подошли к окраинам города с запада и востока. С севера в город входил батальон капитана Ладыжкина. Чтобы обозначить продвижение, бойцы водрузили на вершине Меловой горы найденную в разбитом доме неподалеку красную наволочку. Этот красный «флаг» видели все подразделения советских войск, штурмовавшие Белгород.

- С горы весь город был как на ладони, - рассказал председатель городского Совета ветеранов войны, вооруженных сил, правоохранительных органов Владимир Кольцов. - Наше командование могло отслеживать расположение и передвижение немецких войск по городу. Отсюда все передвижения наших войск направлялись, чтобы выбить немцев. Поэтому освобождение нашего города начинается с этого места.