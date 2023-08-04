МЧС объявило штормовое предупреждение из-за сильно жары в Белгородской области

Региональное МЧС предупреждает белгородцев об опасном метеорологическом явлении – аномальной жаре. фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области.

Уже с завтрашнего дня, 5 августа, на территорию Белгородской области придет сильная жара. По прогнозам синоптиков, в субботу погода будет малооблачной. Ветер ночью слабый, днем 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов, днем же прогреется до +33 градусов.

В воскресенье и понедельник столбики термометров поднимутся еще выше. Региональное МЧС предупреждает белгородцев об опасном метеорологическом явлении – аномальной жаре. По данным гидрометцентра, во второй половине дня 6 и 7 августа местами по Белгородской области температура воздуха достигнет 35-37 градусов.

Спасатели призывают жителей региона на соблюдать правила безопасности! Выходя из дома, надевайте головной убор и старайтесь держаться в тени. Избегайте сильных нагрузок и не употребляйте алкогольные напитки.

Автовладельцам перед поездкой стоит обязательно проверять техническое состояние машины. В сильную жару особое внимание стоит обратить на систему охлаждения двигателя, уровень масла, состояние тормозных колодок и давление в шинах. Обязательно возите в машине воду и необходимые лекарства. Парковаться лучше в тени, а перед началом движения обязательно проветривать салон автомобиля.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112", единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.