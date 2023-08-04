«Ростелеком» подвел итоги деятельности за II квартал и 6 месяцев 2023 года

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP) объявляет результаты деятельности за II квартал и 6 месяцев 2023 г. по данным обобщенной отчетности по МСФО.

Так, за 6 месяцев, по сравнению с показателями 2022 года, выручка выросла на 15%, до 324,5 млрд рублей. Показатель OIBDA вырос на 8%, до 135,1 млрд руб. Рентабельность по OIBDA составила 41,6%. Чистая прибыль выросла на 18% до 26,9 млрд руб. Капитальные вложения снизились на 7%, до 45,9 млрд руб. (14,2% от выручки). FCF увеличился почти в пять раз и составил 73,6 млрд руб. Чистый долг, включая обязательства по аренде (АО), снизился на 6% с начала года и составил 471,7 млрд руб. или 1,8х показателя «Чистый долг, включая АО/OIBDA».

За второй квартал 2023 (по сравнению с прошлым годом) выручка выросла на 14%, до 165,0 млрд руб. Показатель OIBDA составил 63,3 млрд руб. Рентабельность по OIBDA составила 38,4%. Чистая прибыль составила 9,5 млрд руб. Капитальные вложения выросли на 7%, до 27,0 млрд руб. (16,3% от выручки). FCF вырос более чем в два раза, до 20,6 млрд руб.

- Команда “Ростелекома” нацелена на поступательное развитие и расширение бизнеса в новых экономических условиях, что обеспечило уверенный рост основных финансовых и операционных показателей. Мы сохраняем высокое качество предоставляемых услуг и продуктов собственной разработки, подтверждая тем самым статус лидера отрасли, крупнейшего в России интегрированного провайдера цифровых сервисов и надежного партнера для всех категорий наших клиентов, - отметил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Он также добавил, что компания показала высокую гибкость в сложных условиях и сегодня имеет значительный запас прочности как с технологической, так и экономической точек зрения. Основная задача менеджмента на среднесрочную перспективу — адаптация к меняющимся рыночным условиям, включая импортозамещение, определение ключевых инвестиционных проектов и поиск новых источников роста бизнеса, а также обновление стратегических целей компании, которые реализуются опережающими темпами.

- «Ростелеком» продолжил расширять перечень предлагаемых сервисов, в том числе в области ИТ, информационной безопасности, облачных и платформенных продуктов. Наш мобильный бизнес, демонстрирующий двухзначный рост доходов, теперь в первой тройке крупнейших операторов страны, а видеосервис Wink поднялся на второе место в рейтинге крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству платящих подписчиков. В целом компания демонстрирует высокую устойчивость на фоне турбулентности, что обеспечено широкой диверсификацией бизнеса с акцентом на растущие востребованные направления, результативной работой по повышению эффективности, успешным завершением организационной реформы с переходом на двухуровневую модель управления, а также грамотными антикризисными действиями в период макроэкономической неопределенности и отраслевых вызовов, - добавил первый вице-президент — финансовый директор ПАО «Ростелеком» Сергей Анохин.

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